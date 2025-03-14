Городские власти забыли о велодорожке рядом с Советским парком, а ту, что у «G-Drive Арены», «удлинили» почти на километр.

Общая протяженность велодорожек на территории Омска составляет 26 610 метров, посчитали в мэрии. По данным чиновников, всего в городе шесть объектов дорожной инфраструктуры, которые могут использовать велосипедисты и самокатчики.

Самая длинная велодорожка в Омске пролегает по Иртышской набережной и набережной Тухачевского. Она тянется от улицы Рождественского до улицы Кемеровской и имеет длину 7,6 километра. Далее идет велодорожка на улице 10 лет Октября, ее протяженность 7,5 км. Пять километров имеет велодорожка от метромоста до улицы Лукашевича.

Дорожка для катания на велосипеде в парке «Зеленый остров» в общей сложности 3 километра. Вокруг «G-Drive Арены» дорожка протяженностью 1,6 км, но в отчетах чиновников ее длина 2,5 км. При этом не указана официальная велодорожка у Советского парка вдоль улицы Андрианова. Ее длина примерно километр. И, наконец, имеется велодорожка на набережной Оми от улицы Щербанева до улицы Краснофлотской. Она всего 300 метров в длину.

Летом будет сдан в эксплуатацию бульвар Архитекторов. Вдоль дороги протяженностью более 4 км тоже оборудуют велодорожку.