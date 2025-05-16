Выявлено значительное превышение допустимых концентраций цинка и свинца.

Специалистами Омского филиала Центра оценки качества агропромышленной продукции выявлено критическое превышение допустимой концентрации тяжелых металлов в исследуемых образцах почвы. Лабораторные тесты продемонстрировали значительное увеличение содержания цинка и свинца относительно нормальных значений. В отдельных случаях превышение показателей достигало десятков и сотен раз.

Так, уровни цинка превысили нормативы в 16–32 раза, а свинца – в 6,9–8,2 раза. Особенно тревожно выглядит ситуация с подвижными формами этих металлов, оказывающих непосредственное влияние на окружающую среду. Здесь содержание цинка составляет 660 мг/кг и 49 270 мг/кг, что в 28,7–2142 раза выше допустимого. Аналогичная картина наблюдается и с содержанием свинца: 84 мг/кг и 106 мг/кг при максимально разрешенных 6 мг/кг (превышение в 14-17,7 раза).

Информация о нарушениях введена в специальную информационную базу и направлена соответствующим службам Россельхознадзора для принятия необходимых мер.

Опасность таких загрязнений очевидна: указанные элементы обладают высокой устойчивостью, способны годами оставаться в почве и оказывать негативное воздействие на растения, ухудшая качество урожая и разрушая экосистему региона.