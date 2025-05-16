Девушка с места происшествия скрылась.

Камеры видеонаблюдения на Левобережье Омска запечатлели, как девушка на электросамокате не справилась с управлением и врезарась в припаркованный автомобиль. Она угодила в колесо машины, а после столкновения просто уехала.

Отметим, что омичи разошлись в предположениях насчет возраста девушки. Одни посчитали, что она еще школьница, другие отметили, что ей должно быть больше 18 лет.

Отметим, что детям младше 16 лет запрещается ездить на электросамокатах. Взрослым, которые доверят детям свои аккаунты, грозит штраф 30 тыс. рублей.