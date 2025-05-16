Диетолог призывает заменить обычные десерты на протеиновые батончики.

Ассистент кафедры диетологии Университета Росбиотех Максим Ефимов посоветовал протеиновые батончики, запеканки и сырники как полезную альтернативу традиционным сладким лакомствам. По его словам, они могут выступать хорошим вариантом здорового перекуса.

– Белковые сладости – протеиновые батончики, творожные десерты с заменителями сахара могут стать достойной альтернативой кондитерским изделиям. Их состав отличается пониженным содержанием сахара, а за счет белка человек долго чувствует себя сытым, – рассказал диетолог «Ленте.ру».

Максим Ефимов пояснил, что употребление белка стимулирует выработку гормонов, отвечающих за чувство сытости, одновременно не провоцируя резкого скачка уровня инсулина в крови, как это бывает при потреблении быстрых углеводов.

– Благодаря уникальным свойствам белка человек избавляется от привычки перекусывать, которая мешает похудению, – добавил эксперт.

Также Ефимов отметил, что протеиновые батончики могут быть полезны не только тем, кто стремится похудеть, но и тем, кто просто хочет контролировать свой вес.