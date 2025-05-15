Данные предоставлены по итогам 2024 года.
Сервис «Авито» опубликовал свежие данные о зарплатах работников транспортной сферы Омска. Согласно исследованию, проведенному за 2024 год, средняя заработная плата кондукторов составила впечатляющие 62 138 рублей в месяц. Эта сумма продолжает расти ежегодно: в 2023 году показатель составлял 60 101 рубль, а годом ранее – 59 119 рублей.
Такая высокая зарплата объясняется специфическим режимом занятости: чаще всего предлагается трудиться посменно, с графиком 2/2 или 3/3 дня. Тем, кто хочет заработать еще больше, предлагаются вакансии в других регионах, например, в Ижевске или Кирове, где заработок достигает суммы от 50 до 100 тысяч рублей за вахтовую смену длительностью от 30 до 60 дней.
Интересно отметить, что постепенно профессия кондуктора становится менее востребованной: Омск внедряет современные системы оплаты проезда с использованием валидаторов. В этом году еще 100 автобусов АО «Пассажирское предприятие № 8» будут оснащены валидаторами.