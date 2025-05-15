Данные предоставлены по итогам 2024 года.

Сервис «Авито» опубликовал свежие данные о зарплатах работников транспортной сферы Омска. Согласно исследованию, проведенному за 2024 год, средняя заработная плата кондукторов составила впечатляющие 62 138 рублей в месяц. Эта сумма продолжает расти ежегодно: в 2023 году показатель составлял 60 101 рубль, а годом ранее – 59 119 рублей.

Такая высокая зарплата объясняется специфическим режимом занятости: чаще всего предлагается трудиться посменно, с графиком 2/2 или 3/3 дня. Тем, кто хочет заработать еще больше, предлагаются вакансии в других регионах, например, в Ижевске или Кирове, где заработок достигает суммы от 50 до 100 тысяч рублей за вахтовую смену длительностью от 30 до 60 дней.