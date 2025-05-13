В этом году валидаторы появятся еще на 100 автобусах.

Сегодня, 13 мая, мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале рассказал о продолжении внедрения системы оплаты проезда без кондуктора. В этом году еще 100 автобусов АО «Пассажирское предприятие № 8» будут оснащены валидаторами.

– В прошлом году валидаторы появились на 118 автобусах, а экономический эффект составил более 65 млн рублей, – сообщил мэр.

Таким образом, система будет работать на 268 автобусах предприятия, позволяя пассажирам оплачивать проезд без участия кондуктора.

Система бескондукторной оплаты начала внедряться в Омске с осени 2022 года.