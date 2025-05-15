Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Компания должна вернуть аванс и заплатить неустойку.
Сегодня Арбитражный суд Омской области решил взыскать с ООО «Капитал-Развитие» более 200 млн рублей. Как сообщил мэр Омска Сергей Шелест, деньги получит городской департамент строительства.
– Это сумма неотработанного аванса, который компания получила для строительства школы в микрорайоне Серебряный Берег, и неустойки за ненадлежащее исполнение условий договора, – рассказал мэр.
Напомним, в 2022 году департамент строительства и «Капитал-Развитие» заключили контракт на строительство школы в микрорайоне Серебряный Берег. Работы оценили в 1,1 млрд рублей. Как ранее сообщали в мэрии, подрядчик получил 507 млн рублей, но на работы потратил только 251 млн, и строительство затянулось. Компанию заменили. Отметим, что в октябре прошлого года мировой судья уже оштрафовал «Капитал-Развитие» на 46 млн рублей.
Андрей Андреев
·Экономика/Бизнес

Компания должна вернуть аванс и заплатить неустойку.
Сегодня Арбитражный суд Омской области решил взыскать с ООО «Капитал-Развитие» более 200 млн рублей. Как сообщил мэр Омска Сергей Шелест, деньги получит городской департамент строительства.
– Это сумма неотработанного аванса, который компания получила для строительства школы в микрорайоне Серебряный Берег, и неустойки за ненадлежащее исполнение условий договора, – рассказал мэр.
Напомним, в 2022 году департамент строительства и «Капитал-Развитие» заключили контракт на строительство школы в микрорайоне Серебряный Берег. Работы оценили в 1,1 млрд рублей. Как ранее сообщали в мэрии, подрядчик получил 507 млн рублей, но на работы потратил только 251 млн, и строительство затянулось. Компанию заменили. Отметим, что в октябре прошлого года мировой судья уже оштрафовал «Капитал-Развитие» на 46 млн рублей.
Андрей Андреев