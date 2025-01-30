Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Однако это ему не удалось.
Компания «Капитал Развитие» попыталось оспорить штраф за срыв сроков строительства школы в микрорайоне Серебряный Берег. Однако Первомайский районный суд Омска рассмотрел жалобу и оставил в силе постановление мирового судьи.
Напомним, в 2022 году департамент строительства заключил с компанией контракт на строительство школы в микрорайоне Серебряный Берег. Стоимость работ оценили более чем в 1,1 млрд рублей. Однако подрядчик затянул строительство, и его заменили.
Как сообщалось ранее, прокуратура завела на директора ООО «Капитал Рразвитие» дело  о неисполнении обязательств, предусмотренных контрактом. В октябре прошлого года мировой судья решил оштрафовать «Капитал Развитие» на 46 млн рублей.
·Экономика/Бизнес

Однако это ему не удалось.
Компания «Капитал Развитие» попыталось оспорить штраф за срыв сроков строительства школы в микрорайоне Серебряный Берег. Однако Первомайский районный суд Омска рассмотрел жалобу и оставил в силе постановление мирового судьи.
Напомним, в 2022 году департамент строительства заключил с компанией контракт на строительство школы в микрорайоне Серебряный Берег. Стоимость работ оценили более чем в 1,1 млрд рублей. Однако подрядчик затянул строительство, и его заменили.
Как сообщалось ранее, прокуратура завела на директора ООО «Капитал Рразвитие» дело  о неисполнении обязательств, предусмотренных контрактом. В октябре прошлого года мировой судья решил оштрафовать «Капитал Развитие» на 46 млн рублей.