Объект построили до уровня третьего этажа.

В субботу, 11 января, губернатор Виталий Хоценко проинспектировал капремонт в школах 107 и 118, а также строительство школы в микрорайоне «Серебряный берег».

На обоих объектах, в школах 107 и 118, работает один подрядчик, компания «Строительные материалы Сибири». В школе № 107 трудятся 50 человек. Одновременно работы идут на первом, втором и третьем этаж здания, в подвале и цоколе. В частности, строители проводят монтаж электрики и отопления, водопровода, ведут штукатурку стен, отделочные работы. В здании школы имеются 40 учебных кабинетов, большой и малый спортивные залы, столовая, компьютерный класс, медицинский кабинет.

Капитальный ремонт в гимназии № 118 за 63 года проходит впервые. Работы здесь также идут полным ходом. Строители заняты штукатуркой и шпаклеванием стен, монтажом системы отопления, обустройством полового покрытия, прокладкой электрических кабелей, монтажом окон.

Возведение школы в микрорайоне «Серебряный берег» возобновилось после годичного перерыва. У объекта новый подрядчик – компания «Русстрой». Новая четырехэтажная школа примет 1100 учеников.

Первоначально здание объекта на 1122 ученика планировали сдать в декабре этого года. Однако строивший с ноября 2022 года учреждение подрядчик, компания «Капитал развитие», затянул со сроками. В июне прошлого года заключен контракт с другой фирмой, «Русстрой» из Республики Ингушетия. Ей поставили задачу закрыть тепловой контур здания. Месяц назад здание было готово на 30%. По новым данным, объект хотят сдать к июню нынешнего года.