Омск-Информ
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·Происшествия

Затопленное помещение находится на цокольном этаже.

На улице Кирова в Омске в пункте выдачи заказов Wildberries, находящемся на цокольном этаже, случился сильный потоп. Причиной стали продолжавшиеся несколько дней дожди, вызвавшие переполнение ливневых канализаций. Работники ПВЗ опубликовали видео затопленного помещения в телеграм-канале «Омский новостной поезд».

– Работа сотрудников ПВЗ превратилась в настоящий Форт Боярд, – говорится в сообщении.

За последнюю неделю в Омске участились дожди. Количество осадков превысило норму в два раза. 

Мария Филимонова
·Происшествия

Затопленное помещение находится на цокольном этаже.

На улице Кирова в Омске в пункте выдачи заказов Wildberries, находящемся на цокольном этаже, случился сильный потоп. Причиной стали продолжавшиеся несколько дней дожди, вызвавшие переполнение ливневых канализаций. Работники ПВЗ опубликовали видео затопленного помещения в телеграм-канале «Омский новостной поезд».

– Работа сотрудников ПВЗ превратилась в настоящий Форт Боярд, – говорится в сообщении.

За последнюю неделю в Омске участились дожди. Количество осадков превысило норму в два раза. 

Мария Филимонова