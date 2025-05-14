Омск-Информ
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·Общество

В городе выпало дождей вдвое больше нормы. 

Департамент Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по Сибирскому федеральному округу сообщает, что в Омске 13 мая выпало рекордное количество осадков. Ссылаясь на ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», на сайте ведомства появилась информация, что прежний рекорд был зафиксирован в 2011 году, тогда суточное количество осадков составило 7,7 мм, в 2025-м году – 15,2 мм.

В мэрии Омска сообщили, что в работах по откачке воды с улиц было задействовано 295 единиц техники и 292 человека. Для безопасности были сокращены три трамвайных маршрута.

1006Наталья Корнеева
·Общество

В городе выпало дождей вдвое больше нормы. 

Департамент Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по Сибирскому федеральному округу сообщает, что в Омске 13 мая выпало рекордное количество осадков. Ссылаясь на ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», на сайте ведомства появилась информация, что прежний рекорд был зафиксирован в 2011 году, тогда суточное количество осадков составило 7,7 мм, в 2025-м году – 15,2 мм.

В мэрии Омска сообщили, что в работах по откачке воды с улиц было задействовано 295 единиц техники и 292 человека. Для безопасности были сокращены три трамвайных маршрута.

1006Наталья Корнеева