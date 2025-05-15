По сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За первые четыре месяца 2025 года в консолидированный бюджет Омской области поступило 43,3 млрд рублей налогов и сборов. Этот показатель в 1,5 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года, и превышает его на 14,4 млрд рублей. Рост налоговых поступлений объясняется сдвигом сроков уплаты налогов в 2024 году с апреля на май.

Как рассказали в УФНС России по Омской области, основные источники налоговых поступлений в бюджете региона за январь – апрель 2025 года: налог на доходы физических лиц – 35,5%; налог на прибыль организаций – 18,6 %; акцизы на подакцизные товары – 18,1 %, включая акцизы на пиво (8,6 %) и нефтепродукты (8,2 %); поступления от налогоплательщиков, применяющих специальные налоговые режимы, – 14,6 %; поступления по имущественным налогам – 11,9 %.

Значительную часть налоговых поступлений (80,2 %, или 34,7 млрд рублей) составляют сборы в областной бюджет, что на 11,4 млрд рублей больше, чем в прошлом году.

Платежи в бюджет города Омска составили 12,2 % (5,3 млрд рублей), что в 1,7 раза выше прошлогоднего уровня и на 2,1 млрд рублей больше.

На налоги, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов, приходится 7,6 % (3,3 млрд рублей), что на 34,9 %, или 850 млн рублей, больше, чем в аналогичный период прошлого года.