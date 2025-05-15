Раньше он занимал посты в образовательных учреждениях.

На должность заместителя министра науки, высшего образования и научно-технического развития региона назначен Денис Реченко. Соответствующий приказ был подписан 14 мая и опубликован на следующий день. Денис Реченко приступил к исполнению обязанностей 14 мая, ему установлен испытательный срок в три месяца.

Денис Реченко родился и вырос в Омске, окончил ОмГТУ и начинал свою карьеру в стенах родного вуза. В 2018 году, в возрасте 36 лет, он стал самым молодым доктором технических наук ОмГТУ, а затем – самым молодым профессором этого университета. В 2021 году Денис Реченко переехал в Татарстан, где занял должность проректора Альметьевского государственного технологического университета «Высшая школа нефти», где работал до 2025 года.

Напомним, что на прошлой неделе первым заместителем министра науки Александра Кольцова была назначена Ольга Косач. Примечательно, что ей испытательный срок не устанавливался, предположительно, потому, что ранее она несколько лет возглавляла управление научно-технического развития в региональном минпроме, вошедшее в структуру миннауки.