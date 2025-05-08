Бывший руководитель управления научно-технического развития Минпрома вступила в новую должность без прохождения испытательного срока.

Вчера, 7 мая, было подписано распоряжение № 138-рк, согласно которому Ольга Косач назначена первым заместителем министра науки, высшего образования и научно-технологического развития Омской области. Ее вступление в должность состоялось в тот же день. Срок полномочий Ольги Косач составляет один год, при этом испытательный срок не предусмотрен. Документ подписал губернатор Виталий Хоценко.

Ранее Косач возглавляла управление научно-технического развития в министерстве строительства Омской области.

Напомним, что региональное министерство науки было создано путем объединения подразделений Минпрома и Минобразования региона. Новому ведомству перешли полномочия Минпрома в научной, научно-технической и инновационной областях, а также функции Минобразования в сфере высшего образования. Главой министерства является Александр Кольцов, который ранее занимал пост доцента в Омском государственном техническом университете и руководил Омским авиационным колледжем имени Н. Е. Жуковского.

Также недавно стало известно, что первым заместителем директора омского депстроя станет выпускница СибАДИ Анна Даминова. В ее компетенции будут входить контроль за строительством и капитальным ремонтом детских садов и школ на территории города.