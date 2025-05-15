Мошенница использовала «ритуал» для кражи украшений на 55 тысяч рублей.

Прокуратура Кировского округа Омска одобрила обвинительное заключение по делу о мошенничестве в отношении 33-летней женщины, родом из Новосибирска.

Следствие установило, что в 2021 году 33-летняя жительница Новосибирска обманом завладела золотыми украшениями двух омичек. Под предлогом снятия «порчи» она убедила женщин передать ей все золотые изделия, завернув их в бумагу. Во время так называемого обряда подозреваемая незаметно подменила свертки – вместо украшений в них оказались монеты по одному рублю и обычные камни. Затем свертки она спрятала в носке, который привязала к нижнему белью женщины, и велела умыться святой водой дома. После этого мошенница исчезла, прихватив с собой похищенное золото на сумму 55 тысяч рублей.

В 2024 году гадалку задержали в Республике Хакасия, ее подозревают в совершении схожих преступлений. В рамках расследования эксперты провели генетическую экспертизу, которая подтвердила, что ДНК задержанной совпадает с биоматериалом, найденным на носке, фигурировавшем в деле о мошенничестве в Омске в 2021 году.

Обвиняемая признала свою вину, но ущерб потерпевшим так и не возместила.

Материалы уголовного дела направлены в Кировский районный суд Омска для рассмотрения по существу. По предъявленной статье женщине может грозить до четырех лет лишения свободы.

Напомним, что ранее таким же способом две гадалки украли украшения у трех омских студенток.