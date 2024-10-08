Девушек убедили, что им необходимо снять порчу с помощью магического ритуала.

Сотрудники полиции задержали в Омске двух женщин, 43 и 46 лет, из Новосибирска. Их подозревают в мошенничестве.

О преступлении в полицию сообщила 19-летняя студентка вуза. На проспекте Маркса к ней подошла женщина и спросила, как пройти в стоматологию. Тут же незнакомка заявила, что на семью девушки наложили порчу. С помощью зеркала, сырого яйца и воды незнакомка провела «ритуал» по снятию магического воздействия.

После этого к беседе подключилась знакомая лже-целительница. Вдвоем они убедили студентку принести из дома золотые украшения и деньги для еще одного ритуала. Они сложили ценности вместе с ритуальной атрибутикой в носок и запретили разворачивать сверток в течение трех часов.

Когда студентка заглянула внутрь, то обнаружила вместо ценностей бумагу, мелочь и камни. Она лишилась золотого браслета, серег и кольца, а также 19 500 рублей, которые сняла с банковской карты.

После этого случая в полицию поступило еще два заявления. Еще одна 19-летняя студентка на улице 70 лет Октября отдала мошенницам золотые кольцо и серьги. Другая на улице 21-й Амурской заплатила за «исцеление» 25 тыс. рублей.

«Волшебниц» задержали на улице 15-я Северная. По словам женщин, они приехали в Омск из Новосибирска, чтобы навестить родственников. Однако, по данным полиции, целью поездки были преступления.

У женщин изъяли похищенное, а самих заключили под стражу.