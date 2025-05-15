Ученый и учитель внес значительный вклад в развитие математических наук в Омске и России.

13 мая в Омске скончался известный ученый, доктор физико-математических наук, профессор Владимир Ремесленников. Ему было 86 лет. Печальную новость сообщает Институт математики имени С. Л. Соболева СО РАН.

Владимир Ремесленников начал свою научную деятельность в Институте математики СО АН СССР в 1965 году. В 1978 году он переехал в Омск, где под его руководством был создан Омский комплексный отдел Института математики СО АН СССР. В некрологе подчеркнуто, что Ремесленников основал Омскую научную школу алгебры и теории моделей.

Ремесленников был лауреатом премии имени Виноградова и заслуженным деятелем науки Российской Федерации. Под его научным руководством вышло более 200 научных публикаций и монографий. Среди его учеников – 8 докторов и 30 кандидатов наук.

– Помимо научных достижений, Владимир Никанорович запомнился как человек редкой душевной щедрости и обладатель тонкого чувства юмора. Его мудрость и проницательность вызывали глубокое уважение у всех, кому довелось с ним работать, – говорится в некрологе.

Прощание с Владимиром Ремесленниковым состоится сегодня, 15 мая, в 14:00 в ритуальном зале Старо-Северного мемориального кладбища по адресу: улица Орджоникидзе, 239.