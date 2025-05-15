Вуз занимается открытием специальных классов уже 10 лет.

В омском аграрном университете прошел межрегиональный форум «Развитие сети агротехнологических классов в Сибирском и Уральском федеральных округах». На мероприятии собрались представители федерального и регионального минсельхоза, Минобразования Омской области, руководители аграрных вузов, директора и учителя агрошкол, представители ассоциации «Народный фермер», а также главы агропромышленных предприятий.

Подготовка кадров является важной частью нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Благодаря ему до 2030 года в России появится более 18 тысяч агротехнологических классов.

С 1 сентября 2025 года в школах России появится агротехнологический профиль обучения. В Минюсте России уже зарегистрировали соответствующий приказ Минпросвящения РФ. Школьники будут углубленно изучать физику, химию, биологию и математику, а также ходить на экскурсии на агропредприятия.

– Форум – важное и значимое мероприятие для обсуждения вопросов, чтобы наметить пути их решения, – сказала ректор ОмГАУ Оксана Шумакова. – И самое главное – поделиться своим опытом. Необходимо уделить особое внимание малому звену – школе. Это правильная модель работы в аграрных вузах.

Участники форума поделились своим опытом, знаниями и идеями, а также обсудили вопрос создания агротехнологических классов в школах Сибирского и Уральского федеральных округов.

– Действительно, кадры решают все, – сказал замминистра регионального минсельхоза Даниил Белошицкий. – Живя в современном мире, мы понимаем, что вызовы перед сельским хозяйством достаточно большие. Поэтому сейчас это очень важный проект. И благодаря таким мероприятиям, мы можем с вами обсудить проблемы, поделиться опытом, так как в дискуссиях рождается истина.

Омский ГАУ занимается созданием специальных классов уже 10 лет – с 2015 года. Сейчас вуз уже смог открыть 66 агроклассов в 18 районах Омской области и 2 – в районах Новосибирской области.