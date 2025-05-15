Омск-Информ
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·Общество

Идти им мешает затопленный тротуар.
Омичи из микрорайона Московка пожаловались на затопленные тротуары. В соцсетях появились фотографии, на которых ребенок с рюкзаком пытается пролезть над лужей по забору.
– Нет преграды к граниту науки, сразу видно, в школу хочет ребенок, – отмечают омичи в комментариях к посту.
Во время дождей проблема подтопления возникла не только на Московке. В Кировском округе в районе улиц Володарского и Седова ливневая канализация дала сбой. Вода затопила дворы и дома, подходы к школе и детскому саду. Как сообщили в мэрии, воду откачивают, но кадинально решить проблему может только увеличение пропускной способности ливневки.
Отметим, что подтопление также нарушило работу трамваев.
Андрей Андреев
·Общество

Идти им мешает затопленный тротуар.
Омичи из микрорайона Московка пожаловались на затопленные тротуары. В соцсетях появились фотографии, на которых ребенок с рюкзаком пытается пролезть над лужей по забору.
– Нет преграды к граниту науки, сразу видно, в школу хочет ребенок, – отмечают омичи в комментариях к посту.
Во время дождей проблема подтопления возникла не только на Московке. В Кировском округе в районе улиц Володарского и Седова ливневая канализация дала сбой. Вода затопила дворы и дома, подходы к школе и детскому саду. Как сообщили в мэрии, воду откачивают, но кадинально решить проблему может только увеличение пропускной способности ливневки.
Отметим, что подтопление также нарушило работу трамваев.
Андрей Андреев