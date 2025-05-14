Омск-Информ
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·Общество

Он снова будет двигаться по маршруту «Пос. Амурский – ул. Стрельникова».
Омский департамент транспорта сообщил о завершении работы по откачке и воды с трамвайных путей на улице 4-й Крайней. В связи с этим трамваи № 7 возобновили движение по маршруту «Пос. Амурский – ул. Стрельникова».
Подтопление путей ограничило движение не только трамвая № 7, но также трамваев № 4, 8 и 9. Однако их вернули на прежние маршруты раньше.
Отметим, что воду вывезли, но куда, не сообщается.
Андрей Андреев
·Общество

Он снова будет двигаться по маршруту «Пос. Амурский – ул. Стрельникова».
Омский департамент транспорта сообщил о завершении работы по откачке и воды с трамвайных путей на улице 4-й Крайней. В связи с этим трамваи № 7 возобновили движение по маршруту «Пос. Амурский – ул. Стрельникова».
Подтопление путей ограничило движение не только трамвая № 7, но также трамваев № 4, 8 и 9. Однако их вернули на прежние маршруты раньше.
Отметим, что воду вывезли, но куда, не сообщается.
Андрей Андреев