Невролог сообщил, что сон, продолжающийся более десяти часов в сутки, может повысить риск развития инсульта.
Невролог Владимир Мартынов предупредил об опасности продолжительного сна. По его словам, слишком длительный сон может повысить вероятность развития инсульта.
– Сон более 10 часов в сутки может быть симптомом скрытых заболеваний, например, гипотиреоза, депрессии, синдрома апноэ. Также слишком долгий сон сам по себе повышает риск инсульта, диабета и даже преждевременной смерти, – цитирует слова эксперта «РИА Новости».
Врач подчеркнул, что организм обычно сам способен определить оптимальное количество сна. Тем не менее, если человек спит по 10–12 часов в сутки, но все равно чувствует себя вялым и неотдохнувшим, это может быть тревожным сигналом. В подобных ситуациях необходимо проконсультироваться с врачом, чтобы выяснить возможные причины такого состояния.