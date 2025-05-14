Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

На этот раз это не частный сектор.
Омская мэрия планирует комплексное развитие территории в границах улиц 6-я Шинная и Камерный переулок. Это участок площадью 0,5 га в Октябрьском округе.
На этом участке можно строить среднеэтажные дома и социальные объекты. Там можно разместить 3348 кв. м жилья. Застройщика власти определят с помощью торгов. На реализацию проекта планируется отвести 5 лет.
В отличие от других проектов комплексной застройки на этом участке нет домов, которые потребуется сносить перед строительством.
Андрей Андреев
·Общество

На этот раз это не частный сектор.
Омская мэрия планирует комплексное развитие территории в границах улиц 6-я Шинная и Камерный переулок. Это участок площадью 0,5 га в Октябрьском округе.
На этом участке можно строить среднеэтажные дома и социальные объекты. Там можно разместить 3348 кв. м жилья. Застройщика власти определят с помощью торгов. На реализацию проекта планируется отвести 5 лет.
В отличие от других проектов комплексной застройки на этом участке нет домов, которые потребуется сносить перед строительством.
Андрей Андреев