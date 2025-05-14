Омск-Информ
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·Происшествия

Наличие прорыва ресурсники не подтвердили.
В «Тепловой компании» прокомментировали несчастный случай с 8-летним мальчиком, который произошел вчера в Омске. Напомним, ребенок наступил в лужу с кипятком.
– Подросток случайно наступил в щель между плитами, закрывающими теплотрассу, где скопилась дождевая вода, нагретая от трубопровода, – заявили в компании.
Аварийная бригада обследовала сети в месте происшествия и возле соседних домов. Повреждений не обнаружилось.
Андрей Андреев
·Происшествия

Наличие прорыва ресурсники не подтвердили.
В «Тепловой компании» прокомментировали несчастный случай с 8-летним мальчиком, который произошел вчера в Омске. Напомним, ребенок наступил в лужу с кипятком.
– Подросток случайно наступил в щель между плитами, закрывающими теплотрассу, где скопилась дождевая вода, нагретая от трубопровода, – заявили в компании.
Аварийная бригада обследовала сети в месте происшествия и возле соседних домов. Повреждений не обнаружилось.
Андрей Андреев