Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Однако владелец заявил, что фирма работу не прекратит.
Владелец «Марс байка» Петр Мельников подал заявление на банкротство компании. Как сообщает «НГС55», это связано со сменой юридического лица.
Мельников заявил, что «Марс байк» продолжит работать. Однако, по данным картотеки Арбитражного суда сумма задолженности компании превышает 14,22 млн рублей.
Напомним, фирма занимается производством электровелосипедов и электромотоциклов. Она образовалось в октябре 2022 года, но теперь находится на стадии ликвидации. Чистая прибыль на конец 2024 года составила 329 тыс. рублей. Ранее сообщалось, что компания прекратит деятельность.
Андрей Андреев
·Экономика/Бизнес

Однако владелец заявил, что фирма работу не прекратит.
Владелец «Марс байка» Петр Мельников подал заявление на банкротство компании. Как сообщает «НГС55», это связано со сменой юридического лица.
Мельников заявил, что «Марс байк» продолжит работать. Однако, по данным картотеки Арбитражного суда сумма задолженности компании превышает 14,22 млн рублей.
Напомним, фирма занимается производством электровелосипедов и электромотоциклов. Она образовалось в октябре 2022 года, но теперь находится на стадии ликвидации. Чистая прибыль на конец 2024 года составила 329 тыс. рублей. Ранее сообщалось, что компания прекратит деятельность.
Андрей Андреев