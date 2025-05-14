Профессору стали платить на 20 % меньше.

На официальном сайте СибАДИ опубликованы сведения о среднемесячной оплате труда сотрудников и руководства вуза за 2024 год. Ректор СибАДИ Александр Жигадло в этом году в среднем получал 287,5 тысячи рублей в месяц. Если сравнивать с показателями предыдущего года, его зарплата снизилась. В 2023 году его доход составлял 340,1 тысячи рублей, что на 20 % больше.

Зарплата проректора по образовательной деятельности Виктории Кузнецовой увеличилась незначительно: с 162,1 тыс. до 164,3 тыс. рублей в месяц. Проректор по управлению имущественным комплексом и комплексной безопасности Сергей Еременко получал 144,8 тыс. рублей, что на 11,5 тыс. рублей больше, чем в прошлом году.

За 2 года должность главного бухгалтера университета занимали разные люди с разными зарплатами. В 2023 году пост главбуха занимала Татьяна Захарова с зарплатой 126 тысяч. А уже в прошлом, 2024 году, главным бухгалтером стала Оксана Коньякова, которой стали платить уже на 50 тысяч больше – 172 тысячи рублей.

Средняя заработная плата преподавателей университета повысилась с 55,5 тыс. до 64,4 тыс. рублей в месяц.