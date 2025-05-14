Разработана электронная схема ливневой канализации Омска протяженностью в 327 км.

Сегодня, 14 мая, на комитете Омского городского Совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства подвели итоги инвентаризации объектов городской ливневой канализации и проведения ремонтных работ в 2024 году, а также говорили о планах по развитию системы ливневой канализации на 2025-й и последующие годы.

Инвентаризация проведена ООО «Сибпрофконсалт» в рамках контракта, заключенного с Управлением дорожного хозяйства и благоустройства, на которую нанесены объекты ливневой канализации общей протяженностью более 327 км. При этом установлено, что средний уровень их износа составляет более 60 %.

В 2024 году проведены работы по обустройству объектов открытой ливневой канализации лишь на 19 участках общей протяженностью 1845 п.м. Как раз сегодня, после дождей, особенно видны все проблемы с ливневкой в Омске.

– Ситуация с каждым годом усугубляется. Сегодня администрации дали поручение разработать аварийный список, чтобы выделить на эти объекты дополнительное финансирование, – прокомментировал председатель комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства горсовета Андрей Никитин.

Депутаты признали необходимость комплексного решения проблемы. Юрий Арчибасов заметил, что отсутствие стоков воды с улиц делает бессмысленными работы по благоустройству и дорожный ремонт. Ливневки изрядно страдают и от песко-соляной смеси, которую используют в рамках зимнего содержания дорог. Замена ее на химические реагенты проблему не решает, поскольку реагенты используют при определенных погодных условиях и на дорогах определенного класса.

– У нас регион специфичный, насколько я знаю, смесь с реагентами применяют до минус 18 градусов, на трассах, где нет интенсивного движения, эта химия не работает, – сказал Андрей Никитин.

Проблемы с ливневой канализацией возникают, когда новые микрорайоны строятся без сетей для уличных стоков, об этом говорил Алексей Провозин. Назвали депутаты и ряд улиц, которые регулярно подтапливает в период дождей именно из-за неисправной ливневой канализации: это улицы 30-я Северная, Герцена, Володарского, Конева.

Добавим, что в 2025 году на ливневки в бюджете города Омска предусмотрено 40 млн руб., по 8 млн на каждый административный округ.