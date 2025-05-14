Омск-Информ
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·Политика

Министр займет свой пост уже в 7-й раз.

Сегодня, 14 мая, администрация Омской области опубликовала распоряжение, согласно которому главой омского минсельхоза назначается Николай Дрофа. Документ, подписанный губернатором Виталием Хоценко, вступает в силу со следующего дня. 

Напомним, что Дрофа возглавляет региональный минсельхоз с 2019 года. Тогда он назывался министерством сельского хозяйства и продовольствия Омской области. В прошлом году ведомство переименовали, и Дрофа стал министром сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Омской области.

Олег Кипорук
·Политика

Министр займет свой пост уже в 7-й раз.

Сегодня, 14 мая, администрация Омской области опубликовала распоряжение, согласно которому главой омского минсельхоза назначается Николай Дрофа. Документ, подписанный губернатором Виталием Хоценко, вступает в силу со следующего дня. 

Напомним, что Дрофа возглавляет региональный минсельхоз с 2019 года. Тогда он назывался министерством сельского хозяйства и продовольствия Омской области. В прошлом году ведомство переименовали, и Дрофа стал министром сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Омской области.

Олег Кипорук