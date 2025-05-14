Аналитика «Мегафона» показала, что старшеклассники планируют поступать в ОмГТУ.

Омские старшеклассники нацелились на получение технического образования. Омский политех оказался самым популярным по количеству трафика, сгенерированного на сайте этого учреждения.

При этом молодые омичи амбициозны, решительны и готовы ехать за высшим образованием в Красноярск, Томск и Новосибирск. К таким выводам пришли аналитики МегаФона, изучив обезличенные данные пользовательских обращений на порталы 130 университетов и колледжей Сибири и Дальнего Востока.

Больше всего внимания омичей направлено на Омский государственный технический университет. Доля трафика на сайт этого вуза составляет 28 % от всех сибирских и дальневосточных высших учебных заведений. Свою популярность среди абитуриентов он не теряет на протяжении последних двух лет.

Условия поступления в это учреждение изучают не только омские школьники и их родители. На сайт инженерного вуза заглядывают жители других регионов.

Самыми активными оказались уроженцы Югры (Ханты-Мансийский автономный округ), на их долю приходится 10 % от общего объема сгенерированного трафика. Вместе с ними на сайт чаще всего заходили красноярцы и жители Алтайского края.

Педагогический университет оказался у омичей на втором месте, третья строчка принадлежит медицинскому. Чуть меньше желающих поступать в Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет. Пятое место в рейтинге вузов занимает Омский агарный университет имени П. А. Столыпина.

Тем, кто готов ухать и получить образование за пределами региона, наиболее привлекательными показались Сибирский федеральный университет в Красноярске, Томский политехнический и Томский государственный университеты, а также Новосибирский государственный. За пределами Сибири самыми популярными стали Дальневосточный федеральный университет во Владивостоке и Амурский государственный университет в Благовещенске.

Аналитики оператора отмечают, что наиболее активно абитуриенты региона знакомились с учебными заведениями в марте этого года. В этом месяце они изучали и средние специальные учреждения.

Максимум трафика собрал ресурс Омского колледжа профессиональных технологий. Его доля от общего количества сайтов колледжей Сибири и Дальнего Востока составила 27 %. А также Омский технологический колледж с долей в 22 %. Чуть менее интересным будущие студенты посчитали промышленно-экономический колледж (доля 19 %).

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