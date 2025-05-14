Теперь пассажиры смогут летать между городами три раза в неделю – по вторникам, пятницам и воскресеньям.

С 30 мая авиакомпания «Ред Вингс» начнет выполнять дополнительные рейсы между Омском и Екатеринбургом. Общее число полетов увеличится до трех в неделю – рейсы будут выполняться по вторникам, пятницам и воскресеньям. Об этом сообщили в пресс-службе Омского аэропорта.

По пятницам и воскресеньям самолет будет вылетать из Омска в 18:20 и прибывать в Екатеринбург в 19:10. Обратный рейс отправляется в 14:50 и приземляется в Омске в 17:50. По вторникам вылет из Омска запланирован на 19:05, прибытие – в 19:55. Вылет из Екатеринбурга в этот день – в 15:25 с прибытием в Омск в 18:15.

Полет займет около часа и пятидесяти минут. Минимальная стоимость билета в одну сторону составляет 7500 рублей, а за багаж необходимо будет доплатить 1900 рублей.

Напоминаем, что ранее сообщалось о запуске прямых рейсов из Омска в Минеральные Воды, при этом стоимость билета в одну сторону составит около 24 тысяч рублей.