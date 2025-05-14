Ряды деревьев видно из космоса.

Священник из Омска Александр Лемешко поведал трогательную историю о яблоневой аллее в парке «Зеленый остров». Глядя сверху, с высоты птичьего полета или на снимки со спутников, можно увидеть, что расположение деревьев образует четкую фигуру православного креста. Очертания аллеи особенно хорошо видно весной, когда яблони цветут.

Аллея появилась здесь не случайно: в советское время неизвестный мужчина посадил эти яблони в память о своей любимой жене. Историю священнику поведал старожил района.

– Не по чьему-то приказу, не по распоряжению сверху, а по воле одного-единственного человека, имя которого почти никто не знает, – рассказал священнослужитель в своем телеграм-канале.

Земля на месте аллеи казалась всем непригодной для каких-либо посадок: почва рыхлая, песчаная. Кроме растущей по берегам ивы и травы здесь ничего не приживалось. Однако один из жителей района, которого уже мало кто помнит, захотел высадить на этом месте целую яблоневую аллею в память о любимой жене.

В те далекие советские времена помощи ждать было неоткуда: ни техники, ни грантов, ни специализированных удобрений. Только свои собственные руки, канистры да ведра. Так мужчина и ходил на будущую аллею год за годом, высаживая по несколько саженцев в надежде, что какие-то из них приживутся и будут расти дальше. Пока саженцы были еще слишком маленькие, он ухаживал за ними, как за детьми. Через несколько лет упорного труда надежды местного жителя оправдались полностью: прижились все яблони.

Мужчина посвятил аллею покойной жене, сделав это место природным памятником любви.