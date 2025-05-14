Омск-Информ
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·Спорт

По его словам, решение о продлении контракта было очевидным.
Бывший форвард хоккейного клуба «Авангард» Максим Сушинский высказался о назначении главного тренера омской команды в новом сезоне. В интервью онлайн-изданию LiveResult.ru хоккеист одобрил продление контракта с канадцем Ги Буше.
Бывший нападающий подчеркнул, что тренер сумел создать успешную команду, способную претендовать на высокие позиции в плей-офф, если бы не неудача во встрече с ярославским «Локомотивом».
– Сто процентов «Авангард» не мог принять другое решение по Ги Буше. От добра добра не ищут. Все видели, каким Омск стал при Ги Буше. И в этом сезоне команда могла побороться за что-то большее, если бы не попал во втором раунде на «Локомотив», – сказал Сушинский.
Напомним, руководство «Авангарда» объявило о продлении сотрудничества с тренером Ги Буше до лета 2027 года. 
Мария Филимонова
·Спорт

По его словам, решение о продлении контракта было очевидным.
Бывший форвард хоккейного клуба «Авангард» Максим Сушинский высказался о назначении главного тренера омской команды в новом сезоне. В интервью онлайн-изданию LiveResult.ru хоккеист одобрил продление контракта с канадцем Ги Буше.
Бывший нападающий подчеркнул, что тренер сумел создать успешную команду, способную претендовать на высокие позиции в плей-офф, если бы не неудача во встрече с ярославским «Локомотивом».
– Сто процентов «Авангард» не мог принять другое решение по Ги Буше. От добра добра не ищут. Все видели, каким Омск стал при Ги Буше. И в этом сезоне команда могла побороться за что-то большее, если бы не попал во втором раунде на «Локомотив», – сказал Сушинский.
Напомним, руководство «Авангарда» объявило о продлении сотрудничества с тренером Ги Буше до лета 2027 года. 
Мария Филимонова