Злоумышленники представились работниками энергосбытовой организации.

В Омске возбуждено уголовное дело по факту крупного мошенничества, совершенного против пожилой женщины. Заявление поступило от 72-летней жительницы Октябрьского района города, которая пострадала от действий злоумышленников.

Преступники действовали следующим образом: сначала женщине позвонили якобы сотрудники энергосбытовой организации и сообщили о необходимости срочной замены электросчетчика в принадлежащей ей квартире в другом регионе – городе Саяногорске. Мнимые специалисты попросили назвать специальный цифровой код из СМС-сообщения, присланного на мобильный телефон пострадавшей.

Затем жертва получила второй звонок от лица, представившегося сотрудницей Роскомнадзора. Новая собеседница сообщила, что доступ к кабинету заявителя на сайте «Госуслуги» оказался несанкционированно открыт посторонними лицами, и предложила экстренно защитить деньги пенсионера путем перевода их на специально созданный счет Центрального банка.

Поддавшись убеждению мошенников, пожилая женщина перевела крупную сумму денег на указанный ими счет, полагая, что спасает собственные средства. Лишь спустя некоторое время она осознала факт произошедшего обмана и незамедлительно обратилась в правоохранительные органы.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»). Расследование продолжается.