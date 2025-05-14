Омск-Информ
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Проект поможет решить проблему нехватки парковочных мест в районе.
Проблема нехватки парковочных мест на Левобережье Омска скоро может получить решение благодаря строительству новых платных стоянок и гаражей. Ряд крупных проектов уже реализуются в данном районе.
Одной из первых новостроек стал двухэтажный гараж на пересечении улицы Перелета и бульвара Зеленого. Строителем объекта выступил ИП Владимир Кондратюк, генеральным подрядчиком стала компания «Микроклимат. Строительство и Девелопмент». Гараж рассчитан на несколько десятков машин и официально объявлен завершенным строительством, сообщает портал «СуперОмск».
Также планируется возведение многоэтажной автомобильной стоянки по проспекту Комарова вблизи ГК «Полет-73». Проект реализуется строительной организацией ООО «Масштаб».
Ранее сообщалось, что в центре Омска сделают четыре бесплатные парковки.
Мария Филимонова
·Авто

Проект поможет решить проблему нехватки парковочных мест в районе.
Проблема нехватки парковочных мест на Левобережье Омска скоро может получить решение благодаря строительству новых платных стоянок и гаражей. Ряд крупных проектов уже реализуются в данном районе.
Одной из первых новостроек стал двухэтажный гараж на пересечении улицы Перелета и бульвара Зеленого. Строителем объекта выступил ИП Владимир Кондратюк, генеральным подрядчиком стала компания «Микроклимат. Строительство и Девелопмент». Гараж рассчитан на несколько десятков машин и официально объявлен завершенным строительством, сообщает портал «СуперОмск».
Также планируется возведение многоэтажной автомобильной стоянки по проспекту Комарова вблизи ГК «Полет-73». Проект реализуется строительной организацией ООО «Масштаб».
Ранее сообщалось, что в центре Омска сделают четыре бесплатные парковки.
Мария Филимонова