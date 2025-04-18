Омск-Информ
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·Авто

В общей сложности на стоянках получится разместить 250 машин.

Департамент городского хозяйства опубликовал четыре приказа о формировании бесплатных стоянок общего пользования для автомобилей. Документ был подписан 15 апреля.

Планируется открытие парковок следующей вместимости:

– до 79 машино-мест в границах улиц Нейбута и 20-я Линия; 

– до 152 машино-мест в районе перспективной улицы возле дома № 19е на улице 21-я Амурская;

– до 3 машино-мест на улице Госпитальной;

– до 16 машино-мест в районе дома № 4 на улице Чернышевского.

Ранее сообщалось, что для строительства парковок привлекут концессионных инвесторов, то есть частный бизнес.

·Авто

В общей сложности на стоянках получится разместить 250 машин.

Департамент городского хозяйства опубликовал четыре приказа о формировании бесплатных стоянок общего пользования для автомобилей. Документ был подписан 15 апреля.

Планируется открытие парковок следующей вместимости:

– до 79 машино-мест в границах улиц Нейбута и 20-я Линия; 

– до 152 машино-мест в районе перспективной улицы возле дома № 19е на улице 21-я Амурская;

– до 3 машино-мест на улице Госпитальной;

– до 16 машино-мест в районе дома № 4 на улице Чернышевского.

Ранее сообщалось, что для строительства парковок привлекут концессионных инвесторов, то есть частный бизнес.