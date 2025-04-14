Мэрия города рассматривает механизмы частно-государственного партнерства для оборудования новых машино-мест.

В Омске ведется подготовка проекта платных парковок посредством заключения концессионного договора. Это позволит привлечь дополнительные частные средства для улучшения городской инфраструктуры и повышения уровня сервиса для населения. Об этом рассказала первый заместитель руководителя департамента имущественных отношений администрации города Мария Стуколова изданию «Коммерческие вести». Напомним, концессия является формой взаимодействия государственных органов и частного бизнеса.

Этот проект направлен на улучшение условий парковки для жителей Омска. Инвесторы предложат свои идеи и планы финансирования, которые внимательно рассмотрят городские власти. Если переговоры пройдут успешно, будет подписано концессионное соглашение, что поможет решить проблему с парковками в городе.

– Сейчас мы совместно с коллегами из департамента городского хозяйства работаем над проектом платных парковок: готовим правовую базу для возможности реализации концессионного соглашения. В любом случае город открыт для инвесторов. Если появятся инициативы, связанные с реализацией проектов в рамках муниципально-частного партнерства, мы готовы их обсуждать, – рассказала Мария Стуколова.

Проект входит в общую стратегию мэрии по привлечению инвестиций в разные области городской жизни. По словам Стуколовой, сейчас в Омске заключено примерно три тысячи договоров аренды муниципальной земли, из которых около 700 предназначены для строительства.

Кроме того, если арендаторы нарушают условия договора, мэрия может через суд изъять землю и продать ее на аукционе. В последние годы такие решения были приняты по нескольким десяткам случаев.