Сайт проездных обновят летом.

Компания «Пассажирсервис», управляющая системой оплаты проезда в общественном транспорте Омска, проведет обновление своего официального сайта. В январе текущего года компания заключила договор с разработчиками, а летом представит пользователям обновленную версию ресурса.

После перезапуска на сайте etk55.ru появится полная информация обо всех вариантах оплаты проезда и пополнении транспортных карт «Омка». Кроме того, пользователи смогут ознакомиться с детализацией своих поездок. О новых изменениях поделился «Om1».

Уже сейчас на сайте существует раздел «История поездок», доступный в личном кабинете на портале Сбербанка. После обновления у пользователей появится новый личный кабинет на сайте Национальной системы платежных карт. Пока функционируют оба варианта личного кабинета, однако информация о поездках распределяется неравномерно: часть данных отображается в одном, а часть — в другом.

Ранее сообщалось, что в Омске хотят ввести оплату общественного транспорта по геопозиции.