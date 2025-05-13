Омск-Информ
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·Общество

Когда и у кого списывать деньги, будет решать приложение.
«Пассажирсервис» планирует ввести в Омске систему оплаты проезда в общественном транспорте по геопозиции. При этой системе приложение будет само определять, что человек едет в транспорте, списывать деньги и присылать билет.
Когда новая система начнет работать, не сообщается. Но «Пассажирсервис» уже ведет переговоры со Сбербанком и цифровой платформой «Датапакс».
Как сообщает «Ом1», в прошлом году такую оплату ввели в 9 регионах. До конца этого года ее планируют внедрить еще в 22-х.
1408Андрей Андреев
·Общество

Когда и у кого списывать деньги, будет решать приложение.
«Пассажирсервис» планирует ввести в Омске систему оплаты проезда в общественном транспорте по геопозиции. При этой системе приложение будет само определять, что человек едет в транспорте, списывать деньги и присылать билет.
Когда новая система начнет работать, не сообщается. Но «Пассажирсервис» уже ведет переговоры со Сбербанком и цифровой платформой «Датапакс».
Как сообщает «Ом1», в прошлом году такую оплату ввели в 9 регионах. До конца этого года ее планируют внедрить еще в 22-х.
1408Андрей Андреев