Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Почетный дорожник ушел на 78-м году жизни.

Сегодня, 13 мая, ректор СибАДИ Александр Жигадло сообщил о кончине профессора вуза Антона Гейдта, который умер на 78-м году жизни.

Антона Гейдта знали как авторитетного преподавателя и научного деятеля. Выпускник дорожно-строительного факультета СибАДИ 1976 года, он более 12 лет посвятил институту, занимаясь преподавательской и исследовательской работой, а также выполняя обязанности декана и проректора.

Его профессиональные заслуги оценили не только в России, но и за рубежом: профессор считался международным экспертом по управлению крупными проектами и закупкам. Среди наград Антона Гейдта – звания «Почетный дорожник России» и «Почетный работник транспорта России».

1155Олег Кипорук
·Общество

Почетный дорожник ушел на 78-м году жизни.

Сегодня, 13 мая, ректор СибАДИ Александр Жигадло сообщил о кончине профессора вуза Антона Гейдта, который умер на 78-м году жизни.

Антона Гейдта знали как авторитетного преподавателя и научного деятеля. Выпускник дорожно-строительного факультета СибАДИ 1976 года, он более 12 лет посвятил институту, занимаясь преподавательской и исследовательской работой, а также выполняя обязанности декана и проректора.

Его профессиональные заслуги оценили не только в России, но и за рубежом: профессор считался международным экспертом по управлению крупными проектами и закупкам. Среди наград Антона Гейдта – звания «Почетный дорожник России» и «Почетный работник транспорта России».

1155Олег Кипорук