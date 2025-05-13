Садоводческие товарищества на территории города слабо обеспечены водой для тушения пожаров.

Садоводческие товарищества, расположенные на территории Омска, слабо обеспечены пожарными гидрантами. В случае возникновения возгораний сотрудникам МЧС будет проблематично оперативно дополнительные источники воды для тушения крупных пожаров.

Как было заявлено на сегодняшнем заседании комитета Омского городского Совета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка, по состоянию на 1 мая 2025 года для забора воды для нужд пожаротушения в сетях городского водоснабжения установлено 3514 пожарных гидрантов, обслуживаемых «ОмскВодоканалом». Частный сектор и садоводческие товарищества имеют значительный дефицит гидрантов.

– Следует отметить, что в городе имеются участки и территории, не обеспеченные водой для нужд пожаротушений. Это 28 территорий в секторе жилой застройки, а также в 244 садоводческих товариществах, – рассказал заместитель директора департамента общественной безопасности мэрии, начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Валерий Кехтер.

Также на территории Омска имеется 24 территории, на которых вероятны возникновения природных пожаров. По их периметру оборудованы противопожарные минерализованные полосы. В этом году мэрия заключила контракт на сумму 3 млн рублей на оборудование таких полос. Работы по обновлению минерализованных полос вокруг города, начатые после схода снега, продолжаются до сих пор.

Действует и муниципальный контракт на выполнение работ по уходу за минерализованными полосами вокруг на территории Омского лесничества, помимо этого, следят за полосами вдоль дорог, трасс, коммуникаций на протяжении 130 км.