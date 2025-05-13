Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Садоводческие товарищества на территории города слабо обеспечены водой для тушения пожаров.

Садоводческие товарищества, расположенные на территории Омска, слабо обеспечены пожарными гидрантами. В случае возникновения возгораний сотрудникам МЧС будет проблематично оперативно дополнительные источники воды для тушения крупных пожаров.

Как было заявлено на сегодняшнем заседании комитета Омского городского Совета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка, по состоянию на 1 мая 2025 года для забора воды для нужд пожаротушения в сетях городского водоснабжения установлено 3514 пожарных гидрантов, обслуживаемых «ОмскВодоканалом». Частный сектор и садоводческие товарищества имеют значительный дефицит гидрантов.

– Следует отметить, что в городе имеются участки и территории, не обеспеченные водой для нужд пожаротушений. Это 28 территорий в секторе жилой застройки, а также в 244 садоводческих товариществах, – рассказал заместитель директора департамента общественной безопасности мэрии, начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Валерий Кехтер.

Также на территории Омска имеется 24 территории, на которых вероятны возникновения природных пожаров. По их периметру оборудованы противопожарные минерализованные полосы. В этом году мэрия заключила контракт на сумму 3 млн рублей на оборудование таких полос. Работы по обновлению минерализованных полос вокруг города, начатые после схода снега, продолжаются до сих пор.

Действует и муниципальный контракт на выполнение работ по уходу за минерализованными полосами вокруг на территории Омского лесничества, помимо этого, следят за полосами вдоль дорог, трасс, коммуникаций на протяжении 130 км.

Наталья Корнеева
·Общество

Садоводческие товарищества на территории города слабо обеспечены водой для тушения пожаров.

Садоводческие товарищества, расположенные на территории Омска, слабо обеспечены пожарными гидрантами. В случае возникновения возгораний сотрудникам МЧС будет проблематично оперативно дополнительные источники воды для тушения крупных пожаров.

Как было заявлено на сегодняшнем заседании комитета Омского городского Совета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка, по состоянию на 1 мая 2025 года для забора воды для нужд пожаротушения в сетях городского водоснабжения установлено 3514 пожарных гидрантов, обслуживаемых «ОмскВодоканалом». Частный сектор и садоводческие товарищества имеют значительный дефицит гидрантов.

– Следует отметить, что в городе имеются участки и территории, не обеспеченные водой для нужд пожаротушений. Это 28 территорий в секторе жилой застройки, а также в 244 садоводческих товариществах, – рассказал заместитель директора департамента общественной безопасности мэрии, начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Валерий Кехтер.

Также на территории Омска имеется 24 территории, на которых вероятны возникновения природных пожаров. По их периметру оборудованы противопожарные минерализованные полосы. В этом году мэрия заключила контракт на сумму 3 млн рублей на оборудование таких полос. Работы по обновлению минерализованных полос вокруг города, начатые после схода снега, продолжаются до сих пор.

Действует и муниципальный контракт на выполнение работ по уходу за минерализованными полосами вокруг на территории Омского лесничества, помимо этого, следят за полосами вдоль дорог, трасс, коммуникаций на протяжении 130 км.

Наталья Корнеева