Омск-Информ
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·Происшествия

Это по 1-2 аварии в день.
С 1 по 13 мая в Омской области случилось 17 ДТП с электросамокатами. Как сообщили в ГИБДД, в этих происшествиях пострадали 19 человек, в том числе пятеро детей.
Напомним, в этом году в Омске стало на один кикшеринг больше. Следом за «ВУШ» свои самокаты омичам стал сдавать в аренду «МТС Юрент». Недавно оба увеличили штрафы для взрослых, которые разрешают кататься на электросамокатах детям.
Андрей Андреев
·Происшествия

Это по 1-2 аварии в день.
С 1 по 13 мая в Омской области случилось 17 ДТП с электросамокатами. Как сообщили в ГИБДД, в этих происшествиях пострадали 19 человек, в том числе пятеро детей.
Напомним, в этом году в Омске стало на один кикшеринг больше. Следом за «ВУШ» свои самокаты омичам стал сдавать в аренду «МТС Юрент». Недавно оба увеличили штрафы для взрослых, которые разрешают кататься на электросамокатах детям.
Андрей Андреев