Решение принято на фоне растущего числа ДТП с участием подростков на электросамокатах.

Российские сервисы проката электросамокатов повысили штрафы за использование транспорта детьми до трехкратного размера. Решение принято на фоне растущего количества дорожно-транспортных происшествий с участием подростков, использующих средства индивидуальной мобильности, такие как электросамокаты, взятые в аренду через специальные приложения. Несмотря на предусмотренное законом ограничение скорости и запрет на управление транспортом лицами младше 16 лет, дети часто нарушают правила безопасности.

– В связи с этим коммерческие организации, предоставляющие СИМ напрокат, устанавливают в договорах условия о запрете управления арендованным электросамокатом лицом, либо его передачи в пользование третьим лицам, которые не достигли возраста шестнадцати лет, а в отдельных регионах совершеннолетия, – сообщил доцент департамента права ИЭУиП ГАОУ ВО МГПУ Максим Тишаков агентству «Прайм».

Сейчас законодательство предусматривает штрафы за нарушение правил дорожного движения при управлении средствами индивидуальной мобильности в размере до 1,5 тысячи рублей. Однако операторские компании ввели собственные санкции, увеличив размер взыскания до 30 тысяч рублей. Отдельно подчеркивается, что в столице штраф значительно выше – до 100 тысяч рублей.