Перед командой «Омские крылья» поставлена амбициозная задача.
Стала известна причина изменений в тренерском штабе фарм-клуба «Авангарда», команды «Омские Крылья». Ранее сообщалось, что клуб ВХЛ возглавит 43-летний канадский специалист Луи Робитайл. Коуч уже объявил, что едет смотреть на своих подопечных в Омск. Позднее в ХК обещали объявить фамилии других наставников.
Прежний тренерский штаб «Крыльев» в лице Андрея Евстафьева и тренера-ассистента Эдуарда Волкова распущен.
По словам журналиста «Спорт-Экспресса» Алексея Шевченко, перед фарм-клубом «Авангарда» поставлена амбициозная цель.
– «Омским Крыльям» поставлена задача – выход в полуфинал плей-офф Кубка Петрова, – сказал Шевченко в авторском телеграм-канале.
Именно для этого второму по значимости хоккейному клубу в Омске понадобился сильный наставник. А то, что Луи Робитайл хорошо знаком с главным тренером «Авангарда» Ги Буше, позволит выстроить систему подготовки доморощенных «ястребов».