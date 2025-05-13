Жители Октябрьского округа пожаловались на недобросовестного продавца продуктами.

В ходе недавнего рейда, проведенного специалистами администрации Октябрьского округа, были выявлены факты несанкционированной торговли сливочным маслом и красной икрой. Продавцы не смогли предоставить документы, подтверждающие качество и безопасность продуктов.

Кроме того, требуемый для хранения температурный режим не соблюдался: холодильников просто не было, а их роль заменяли бутылки с водой, подложенные под брикеты масла. Жителям ближайших домов под видом натурального сливочного масла продавались его растительные заменители – спреды.

Тревогу забили покупатели – местые жители, поверившие в «натуральность» масла.

– Приобрела масло и начала готовить, ждала, что на раскаленной сковороде сливочное масло зашипит, но оно растаяло, оставив после себя просто жир и воду. Вернуть оставшийся продукт, к сожалению, я не могу. Это была моя ошибка, что поддалась на уговоры продавца приобрести натуральное сливочное масло, – рассказала покупательница Галина Велентьева.

Всего с начала года на территории Октябрьского округа прошло 82 рейда, было составлено 95 протоколов о нарушениях.

В администрации также напомнили, что штрафы за торговлю в местах, не предназначенных для этого, составляют: для граждан – от 1000 до 2000 рублей, для должностных лиц – от 5000 до 7000 рублей, для юридических лиц – от 10 000 до 20 000 рублей.

При повторном правонарушении штрафы увеличиваются: для граждан – от 3000 до 5000 рублей, для должностных лиц – от 10 000 до 25 000 рублей, для юридических лиц – от 20 000 до 100 000 рублей.