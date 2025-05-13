Программа реализуется в регионе уже пятый год.

В Омской области начались подготовительные мероприятия для старта новой волны популярного образовательного проекта, помогающего готовить квалифицированных аграриев для Прииртышья. Благодаря успешной реализации совместной инициативы Россельхозбанка, Министерства сельского хозяйства и ОмГАУ им. П. А. Столыпина с 2021 года регион уже получил более 120 специалистов

– «Школа фермера» – уникальный проект, в котором образовательные программы разрабатываются под реалии текущей экономической ситуации и в соответствии с государственными приоритетами, – сказала ректор Омского ГАУ, доктор экономических наук Оксана Шумакова. – Так, в прошлом году были введены: экономика в условиях импортозамещения, агротуристический бизнес и другие важные направления. Проект не стоит на месте и постоянно развивается. Такой подход позволяет получить участникам важные знания, навыки и компетенции, которые в будущем помогут им стать востребованными профессионалами.

«Школа фермера» представляет собой интенсивный курс теоретического обучения на базе ведущих аграрных вузов, прохождение практики на успешных предприятиях по выбранной специальности, разработку бизнес-планов. Предполагается 150 часов теоретических занятий и 100 часов практики за 2,5 месяца. По итогам защиты студенты смогут получить диплом государственного образца.

– «Школа фермера» – значимый проект для нашего региона, – рассказал директор Омского Россельхозбанка Лев Янеев. – Традиционно Омская область входит в аграрный пояс России, что делает роль фермера в Прииртышье особенной. За время реализации нашей образовательной инициативы уже более 120 человек вошли в профессию и начали свою деятельность. Это очень позитивный момент. Подчеркну, что выпускники развивают не только традиционное растениеводство и животноводство, но и охватывают такие ниши как культивирование микрозелени, создание плодово-ягодных питомников, а также развитие внутреннего туризма. Искренне надеемся, что в этом году проект принесет региону максимальную пользу, а слушателям даст уникальную возможность стать ближе к профессии своей мечты.

Среди студентов – как действующие аграрии, которым требуется повысить эффективность своего дела, так и те, кто только совершает первые шаги в агросфере и мечтает запустить бизнес с нуля. В каждом регионе специализации выбираются исходя из потребности внутреннего рынка. Поэтому специалисты готовятся под удовлетворение спроса жителей конкретных субъектов.

«Школа фермера» впервые открылась в 2020 году в четырех регионах страны. Успешный опыт пионеров проекта позволил масштабировать его на всю страну. В Омской области старт проекта состоялся в 2021 году. За время своего существования проект уже подготовил 7900 дипломированных аграриев в 83 регионах России.

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