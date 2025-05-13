Глава региона решил таким образом провести семейный досуг в майские выходные.

Стало известно, как провел майские выходные губернатор Омской области Виталий Хоценко. Как рассказали в популярной студии квестов «Изоляция», глава региона побывал на игре «Крик». Это квест по мотивам легендарного хоррора.

На снимке Хоценко запечатлен с аниматором, изображающим Призрачное лицо, и старшей дочерью.

- Нам выпала честь принять губернатора Виталия Хоценко в стенах нашего квеста «Крик». Это было незабываемое событие, наполненное адреналином, духом соперничества и радостью победы над головоломками, - поделились организаторы квеста.- Убедились вновь, насколько важно проводить время активно и полезно. Видеть такое неподдельное удовольствие на лицах наших гостей бесценно!

Уточняется, что главе региона мероприятие «зашло». По условиям игры, участники, чтобы спастись, решают головоломки и прячутся от Призрачного лица. В пресс-службе подтвердили, что губернатор побывал на молодежном квесте. Первое лицо региона наведался на мероприятие вместе с семьей в минувшие выходные.

- Виталий Павлович приходил с семьей. Это было на выходных, - рассказала пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева.

Отметим, что в семье Виталия Хоценко шестеро детей. С кем конкретно из домочадцев глава региона провел креативный досуг, не сообщается.