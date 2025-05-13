Глава региона поставил приоритетной задачей стимулирование инвестиционной активности.

Сегодня, 13 мая, губернатор Омской области Виталий Хоценко на заседании коллегии регионального экономического развития оценил достигнутые результаты в сфере экономики и определил приоритетные задачи на будущее.

Экономика области растет: валовой региональный продукт увеличился до 1 трлн 200 млрд рублей, а объем инвестиций достиг 226 млрд рублей. Губернатор обозначил дальнейшие приоритеты – стимулирование инвестиционной активности и продолжение экономического роста.

Количество субъектов малого и среднего бизнеса в регионе увеличилось на 1400 единиц. Розничная торговля показала рост более чем на 6 %, объем платных услуг поднялся на 3 %. В Омской области продолжается активное внедрение крупных инвестиционных проектов, развиваются инфраструктура и поддержка малого и среднего предпринимательства.

Для дальнейшего роста экономики Омской области губернатор поставил несколько задач. Так, ОЭЗ «Авангард» ждет расширение, указ о котором должен быть подготовлен в этом году. Например, в прошлом, 2024 году там появились 4 новых резидента.

Минэкономразвитию, совместно с инвестиционными уполномоченными, поручено составить новые инвестпрофили районов с учетом актуальных федеральных мер поддержки и национальных проектов.

Также Омская область должна подняться в рейтинге инвестиционной привлекательности и в рейтинге качества жизни, которые формирует Агентство стратегических инициатив.

По результатам рейтинга субъектов Российской Федерации по уровню развития государственно-частного партнерства Омская область заняла первое место среди регионов Сибирского федерального округа. Кроме того, Омская область вошла в десятку лучших регионов России по критерию опыта реализации проектов.