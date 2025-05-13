Теперь заказать любимые блины в фирменных бистро «Люклер Авто» можно не только быстро, но и выгодно.

Клиенты могут оформить заказ через мобильное приложение «АЗС Топлайн» и получить скидку 10 % при оплате онлайн через систему быстрых платежей.

Сервис удобен тем, что позволяет выбрать любимые начинки и другие позиции бистро, оплатить заказ заранее и избежать очередей. Забрать готовые блины можно на следующих АЗС:

АЗС № 5: ул. Волгоградская, 20/1,

ул. Волгоградская, 20/1, АЗС № 8: ул. Герцена, 60/2,

ул. Герцена, 60/2, АЗС № 25: ул. Волгоградская, 59,

ул. Волгоградская, 59, АЗС № 41: ул. Волховстроя, 57, пом. 2П,

ул. Волховстроя, 57, пом. 2П, АЗС № 55: ул. Конева, д. 89.

Для получения скидки необходимо:

Обновить приложение «АЗС Топлайн» до версии 1.15.5. Выбрать и оформить заказ через приложение «АЗС Топлайн». Оплатить заказ онлайн и получить скидку 10 %.

Скачивайте приложение, оформляйте заказ и экономьте вместе с АЗС «Топлайн».

ООО «Управление АЗС». ИНН 5501244039. Реклама