На момент гибели молодому человеку было 23 года.

Сегодня, 13 мая, в Усть-Ишимском районе состоится прощание с погибшим на СВО Сергеем Шахматовым. Как сообщает районная администрация, ему было 23 года.

Сергей родился 9 июня 2001 года. В 2017 году окончил Кайсинскую школу. Когда парень заключил контракт на военную службу и в качестве кого участвовал в спецоперации, не сообщается. Погиб он 26 июня 2024 года.

Прощание состоится в Усть-Ишиме в 12:00 у памятника Солдату.