Ишим подтопил дорогу в Тюменскую область. Омские власти готовятся к повторению прошлогоднего паводка.

Сегодня, 12 мая, в МЧС Омской области рассказали о подтоплении дороги, ведущей из Усть-Ишима в село Тюменской области Фокино. Этот участок функционирует, однако в районе введен режим ЧС. Как оказалось, он действует с мая 2024 года.

Сейчас ситуация продолжает усложняться. Ранее «Омск-информ» сообщал, что вчера уровень воды в Ишиме на 358-м километре федеральной трассы Тюмень-Омск поднялся еще на полметра. Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что уровень отметки «Опасное явление» превышен уже на 106 см.

- Это не рекордные значения, дамбы и насыпи в райцентре и на федеральной трассе Р-402 имеют хороший запас. Они способны выдержать и более высокий уровень. К тому же интенсивность прибывания воды снижается, - пояснил Моор.

Тогда как в Омской области уже подготовились к новому подтоплению в Усть-Ишиме: построены и укреплены земляные дамбы.

- Мы заранее начали готовиться еще в прошлом году. В основном это Усть-Ишимский район и сам райцентр Усть-Ишим. Мы построили земляные дамбы, укрепили их. Сейчас у нас дежурят спасатели в постоянном режиме, поэтому к паводку готовы, - цитирует омского губернатора Виталия Хоценко ТАСС.

Омский губернатор подчеркнул, что сейчас регион переживает третью волну паводка.

- Первая - это снеготаяние, затем - ледоход, третья - это сбросы воды с ГЭС в Казахстане, после чего она идет к нам в регион. Сейчас мы проходим третью волну, - уточнил Хоценко.

Власти готовятся бороться с трудностями, как в прошлом году.

- Хоть Росгидромет и прогнозирует, что ситуация будет лучше, чем в прошлом году, но мы все равно готовимся к самым непредвиденным сценариям, добавил Хоценко.

Из-за прошлогоднего паводка в Усть-Ишимском районе, от которого пострадали село Ашеваны и Эбаргуль, а также собственно райцентр, 17 мая прошлого года объявлен федеральный режим ЧС. В пик подтопления в муниципалитете затопило около 650 домов и 1,1 тыс. участков. В безопасные места были эвакуированы более 2 тыс. жителей. Общий ущерб от паводка составил порядка 3 млрд рублей.

Для того, чтобы глобально решить проблему, нужен мастер-план по развитию и переносу жилья из зоны подтопления в Усть-Ишиме. Документ сейчас согласовывается с федеральными ведомствами и летом будет готов.