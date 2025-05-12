Отец передавал малышей через окно горящей квартиры.

В минувшие выходные, 8 мая, в 9:43 утра, поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном доме Советского округа Омска. Оставшиеся в квартире на пятом этаже мужчина с двумя детьми, 2 и 4 лет, оказались заблокированы пламенем и густым дымом. Пробраться к выходу или выйти на балкон семье не удалось, поэтому отец с детьми перебрался на кухню и открыл окно, зовя на помощь. Очевидцы вызвали пожарных.

Сильный запах гари почувствовал и сосед, 15-летний студент колледжа Рамиль Ганеев, а также его однокурсник Даниил Мухамадеев. Из-за плотной пелены дыма в подъезде ребята решили выйти на балкон. В окне слева они увидели испуганного мужчину с малышами.

Ганеев разбил окно своего застекленного балкона, и отец семейства стал передавать им детей. Сначала была спасена дочь, потом и сын.

– Наш балкон застеклен, в один момент я разбил локтем раму, очистил от осколков. Мужчина стал передавать нам из окна сначала дочку, потом сынишку. Все так быстро происходило, испугаться мы не успели. Конечно, мы понимали, что другого выхода не было, ведь у соседей балкон расположен с другой стороны дома, – рассказал студент.

Пока пожарные ехали к месту возгорания, внимание детей отвлекала стоящая на балконе студентов клетка с попугаем.

На место происшествия прибыли машины пожарных частей № 7 и 6, были сформированы три звена газодымозащитной службы для эвакуации людей и тушения пожара.

Пожарные оперативно ликвидировали возгорание в квартире. Отец семейства был выведен на свежий воздух спасателями, в это же время расчет на земле разворачивал автолестницу. Малыши были спущены по одному, за ними спустился и Рамиль, ответственный за спасение детей. Даниил, другой студент, услышал стук пожарных в дверь квартиры и вслед за специалистами газодымозащитной службы вышел на улицу.

Сообщается, что Рамиль Ганеев учится в юридическом колледже, а Даниил Мухамадеев является студентом техникума строительства и лесного хозяйства. Сейчас обсуждается вопрос о награждении подростков.